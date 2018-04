Viaggi & Turismo: offerta speciale di Eurowings, 700.000 biglietti col 20% di sconto

Eurowings lancia subito dopo Pasqua un’offerta speciale: oltre 700.000 biglietti prenotabili con uno sconto del 20% sul sito o tramite l’app di Eurowings. Tutti i voli scontati sono online e riportano un’etichetta che evidenzia lo sconto per offrire maggior trasparenza ai clienti in fase di acquisto.

L’offerta si riferisce a tutti i voli della compagnia low-cost: da quelli interni, ai collegamenti europei fino ai voli a lungo raggio del network in rapida crescita della compagnia. I biglietti sono già prenotabili fino a domenica 8 aprile 2018 compresa.

I clienti della compagnia aerea europea in più rapida crescita hanno a disposizione numerose, attraenti possibilità per pianificare le loro vacanze nel 2018. L’offerta è disponibile per voli di andata e ritorno da tutte le basi di Eurowings fra cui Düsseldorf, Colonia/Bonn, Stoccarda, Berlino-Tegel, Amburgo, Hannover, Monaco, Dortmund e molte altre. E’ possibile prenotare voli per viaggiare fino al 27 ottobre di quest’anno.

I biglietti scontati sono prenotabili a partire da € 23,99 sul sito o su smartphone e tablet tramite l’app di Eurowings.