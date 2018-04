“Le onde gravitazionali, nuova voce dell’universo”: il 12 aprile il seminario all’Università di Siena

“Le onde gravitazionali, nuova voce dell’universo“: il 12 aprile alle ore 18, il professor Francesco Fidecaro, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, protagonista del Team Virgo, che per primo ha osservato le onde gravitazionali, sarà all’Università di Siena per illustrare le idee che sono alla base della relatività generale e delle onde gravitazionali, e spiegherà quali sono le nuove prospettive degli studi astronomici.

Virgo è il rivelatore interferometrico di onde gravitazionali, situato nel comune di Cascina (PI), nel quale lavorano ricercatori italiani, francesi e di altri paesi europei, che hanno per primi registrato un segnale inequivocabilmente attribuibile all’emissione di onde gravitazionali da un sistema di due buchi neri, nel settembre 2015.

“La relatività generale, formulata da Einstein un secolo fa, – scrivono gli organizzatori del seminario – è una elegante teoria della gravitazione universale. È stata in grado di spiegare fenomeni incomprensibili per Newton, quale la deflessione della luce vicino al Sole o la precessione dell’orbita di Mercurio. Uno dei risultati più intriganti era l’esistenza di onde gravitazionali. Si è dovuto aspettare più di 50 anni dai primi tentativi di rivelarne il passaggio per avere una conferma diretta della loro esistenza.”

L’evento è organizzato dal dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente e all’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena, e si terrà presso la sezione di Fisica del plesso universitario di San Niccolò, in via Roma, 56.