Parma: vacanze alla Violetta, visite guidate nelle serre del Parco Ducale

La violetta è il fiore emblema di Parma. Fin dall’800 i suoi boccioli profumati e gentili si legano alla storia della città, oggi Capitale della Cultura 2020 e Città Creativa UNESCO della Gastronomia. La duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone, era ammaliata dalle fragranze delle violette e le inviava alla figlia in segno d’amore, oltre a trasformare le divise di corte, gli stemmi e gli addobbi della sua regale dimora con il colore del fiore. Il viola divenne il colore di moda e simbolo del suo ducato. La primavera è da sempre a Parma la stagione delle violette, che dipingono i prati e gli spazi verdi della città. Ma è nelle storiche serre ristrutturate del Parco Ducale che i fiori viola si lasciano ammirare e scoprire nei loro aspetti culturali, olfattivi e botanici. Per tutto il mese di aprile 2018, con gli alberghi INC Hotels Group si può vivere una vacanza alle viole. Grazie al progetto “Il posto delle viole” promosso dall’associazione culturale Parma Color Viola per le celebrazioni dei 2200 anni della fondazione di Parma, si può partecipare a visite guidate nelle serre, esplorando il laboratorio di osservazione scientifica e le tecniche di coltivazione oppure prendendo parte ad un corso di disegno botanico.

Alla fine della profumata giornata, negli INC Hotels Group si possono trovare bijoux, profumi ed accessori gocce glassate della Jewels’Joy, marchio della famosa Violetta di Parma e verrà offerto agli ospiti un cocktail di benvenuto. Il soggiorno al Best Western Plus Hotel Farnese con prima colazione è a partire da 45 euro, all’Holiday Inn Express Parma a partire da 40 euro a persona.