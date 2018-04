Pasquetta, Lazio: traffico intenso sulle strade che portano al mare

Astral Infomobilità rende noto che si registra traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al mare, complice l’esodo di Pasquetta.

Sul grande raccordo anulare in carreggiata interna ci sono code dall’allacciamento con la A24 alla Pontina; in esterna, invece, si procede molto a rilento dalla Casilina alla Cassia. Sulla Pontina fila da Mostacciano a Castel Romano verso Pomezia.

Trafficata la litoranea tra Ostia e Anzio in entrambe le direzioni.

Sulla via del Mare code da Dragona a Ostia e su via dell’aeroporto di Fiumicino dal Ponte di Tor Boacciana a Trincea delle Frasche verso Fiumicino. Fila anche sull’Aurelia dal Raccordo a Castel di Guido in uscita da Roma.

Sull’Appia il traffico è congestionato da Ciampino a Castel Gandolfo verso Albano Laziale con ripercussioni sulla via dei Laghi a partire dall’Appia per arrivare al lago.