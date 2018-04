I passi del benessere: “Correggere la respirazione” e Speed hiking tour all’Hotel Tratterhof

Con l’arrivo della bella stagione, l’Hotel Tratterhof a Maranza offre ai suoi ospiti la possibilità di godersi a pieno la natura dell’Alto Adige. Come? Con un vasto programma di escursioni guidate di varia difficoltà, pensato per tutti gli appassionati di trekking. Sono i proprietari stessi dell’hotel Evelyn e Andreas, escursionisti da generazioni e guide certificate, ad accompagnare gli ospiti tra le valli e i pendii della Valle Isarco, suggerendo come affrontare al meglio le attività. Particolarmente suggestive sono l’escursione mattutina per correggere la respirazione, per chi ama passeggiare e rigenerarsi, e il tour di speed hiking, per chi invece ama le sfide più impegnative.

L’escursione all’insegna della corretta respirazione all’Hotel Tratterhof si svolge con Evelyn una volta alla settimana e sempre di prima mattina. Durante la passeggiata la giovane proprietaria dell’hotel insegna ai partecipanti alcuni esercizi di respirazione, facilmente replicabili durante l’arco della giornata, che aiutano ad aumentare la vitalità interiore e a sentirsi subito meglio. È dal respiro infatti che nasce l’energia vitale: imparando a inspirare ed espirare nel modo corretto, è possibile migliorare sistematicamente la qualità della vita. L’escursione guidata da Evelyn è consigliata per chi desidera ridurre le tensioni e lo stress, ritrovando nuova forza ed energia per corpo e mente.

Dedicato agli escursionisti più preparati è il tour di speed hiking di Andreas. Si svolge una volta nel fine settimana, ha una durata di due ore e si effettua in velocità lungo una salita di 500 metri con le racchette da nordic walking. Lo speed hikgin è infatti una tipologia di nordic walking, ma più veloce ed energico, che attiva tutti i muscoli del corpo. Il movimento dello speed hiking aiuta ad aumentare gli ormoni della felicità. Molto impegnativo, regala a tour concluso grandi soddisfazioni e benessere fisico e mentale. L’occasione perfetta per intraprendere le escursioni guidate con Evelyn e Andreas è l’offerta “Ospiti fedeli incontrano i nuovi ospiti”, una settimana in cui gli ospiti nuovi e gli affezionati dell’Hotel Tratterhof possono incontrarsi e scoprire insieme le bellezze delle Dolomiti con agevolazioni, buono wellness e riduzioni per i bambini.