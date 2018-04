Medicina: oggi il compleanno della pediatria, “fondata” a Firenze nel 1802

“L’8 aprile è il ‘compleanno’ della pediatria mondiale, perché in questa data, nel 1802, la ‘disciplina’ fu fondata a Firenze nello ‘Spedale degli innocenti‘,” dichiara Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta.

Il 12 maggio si svolgerà nella Sala Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti di Firenze l’annuale Congresso della sezione toscana della Società italiana di pediatria, un evento che si tiene nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni della fondazione Società italiana di pediatria, avvenuta a Torino nel 1898.

La pediatria toscana però, “è nata prima, anzi è stata la prima al mondo. Per ricordare l’avvenimento è stato scelto l’Istituto degli innocenti, che è l’antico ‘Spedale degli Innocenti’ dove è nata la pediatria mondiale e dove ha insegnato il primo pediatra della storia che fu: Gaetano Palloni, un toscano doc“, prosegue Farnetani. “Fino all’8 aprile 1802 l’assistenza e la cura dei bambini era scarsamente praticata e gestita in genere dall’ostetrico-ginecologo o dal medico degli adulti. L’istituzione di un insegnamento dedicato ai bambini collocato in un nosocomio per bambini rappresentò una vera rivoluzione, riconoscendo la necessità per i piccoli di avere un medico specifico, cioè esperto nell’organismo in crescita“. La pediatria a livello europeo e mondiale nacque nel XIX secolo, “ma si è sempre ritenuto che il primo atto di questo movimento fosse l’inaugurazione de l’Hopital des Enfants Malades a Parigi, che però avvenne il 13 maggio 1802, cioè 37 giorni dopo l’istituzione della Cattedra toscana e in tal modo si conferma ancora una volta il primato fiorentino“, spiega Farnetani.