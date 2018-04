Perché conviene essere presenti online

Essere presenti online? Non è più una possibilità, o una preferenza strategica. Si tratta di un vero e proprio must all’interno del proprio piano di visibilità, comunicazione e proposizione commerciale o di servizi, rendendo pertanto la presenza sul web un modo inconfondibile per potersi affermare e sviluppare in modo sostenibile.

Certo è che non basta un sito o una pagina su Facebook per poter annoverare una piena efficacia della propria presenza digitale. È invece necessario strutturare un adeguato piano di comunicazione, predisposto da agency esperte e specializzate come quella che trovate su http://www.ndvcomunicazione.it/, che passo dopo passo vi guideranno verso il completamento dei vostri obiettivi di crescita.

Introdotto quanto sopra… perché dovreste essere presenti online? Di seguito abbiamo riassunto alcuni degli inconfondibili vantaggi.

Ampliamento del mercato

La presenza online permette di espandere il proprio mercato di riferimento, ampliando gli orizzonti e le opportunità di business. I confini territoriali possono dunque essere facilmente aggirati da un’opportuna strategia di comunicazione digitale: anche le più piccole attività locali potrebbero pertanto scoprire dei benefici finora sottovalutati.

Acquisire nuovi clienti

La presenza online è il miglior modo per potersi affermare nei confronti di una nuova potenziale clientela. In questo momento, migliaia di utenti stanno cercando i vostri prodotti / servizi sui principali motori di ricerca, e non essere presenti con la propria offerta su queste piattaforme, potrebbe escludervi dall’opportunità di catturare i prossimi clienti. Perché perdere questa occasione?

Ottenere feedback

Essere presenti online significa esporsi a commenti, valutazioni e critiche da parte di tutti coloro che entreranno in contatto con voi. Significa pertanto ottenere dei feedback che potreste utilizzare per poter migliorare ulteriormente la “qualità totale” della vostra offerta, e che difficilmente riuscirete a conseguire in altri modi. Insomma, essere online significa aprire nuovi canali di comunicazione con la clientela, in senso bidirezionale.

Aumentare la notorietà

Una buona presenza online significa incrementare la propria notorietà. Oggi giorno i clienti danno per assodato il fatto che voi siate presenti sul digitale almeno con un sito e delle pagine sui social media. Non sottovalutate, in tal senso, le nuove frontiere della comunicazione digitale, e le ultime novità di settore: essere presenti online significa anche anticipare i cambiamenti, e non accontentarsi della propria attuale disponibilità.

Detto ciò, in conclusione di questo brevissimo spunto sulla presenza digitale delle vostre attività, non possiamo che rammentare ancora una volta quanto sia importante non solamente essere presenti online, quanto anche ottimizzare la propria presenza. Non è insomma sufficiente avere un sito internet, se non risulta essere ben posizionato e non è in grado di fornire agli utenti le informazioni che stanno cercando. Non è sufficiente avere una pagina su Facebook se non è aggiornata periodicamente con dati e elementi pertinenti.

Per queste e altre ragioni, il nostro suggerimento è quello di ricorrere a un’agency esperta in visibilità online e comunicazione: si tratta di un investimento conveniente, che sarà in grado di condividere con voi degli importanti benefici di breve e di medio lungo termine.