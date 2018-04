Stato di emergenza a Balikpapan , in Indonesia , a causa della una fuoriuscita di petrolio e un successivo incendio che nel fine settimana ha provocato la morte di quattro persone.

article

1072784

MeteoWeb

Petrolio in mare in Indonesia: Balikpapan in stato di emergenza

Stato di emergenza a Balikpapan, in Indonesia, a causa della una fuoriuscita di petrolio e un successivo incendio che nel fine settimana ha provocato la morte di quattro persone. La macchia di petrolio interessa un’area di circa 12 km². Sabato il combustibile ha preso fuoco, rendendo l’aria densa di fumo nero: sono state distribuite maschere

http://www.meteoweb.eu/2018/04/petrolio-mare-indonesia-citta-emergenza/1072784/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/01/petrolio-in-mare.jpg

Indonesia,petrolio Balikpapan

AMBIENTE