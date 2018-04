Philip Morris international riceve il prestigioso Good Design® Award design per iQOS, l’innovativo prodotto alternativo al fumo

Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) è lieta di annunciare che l’innovativo prodotto elettronico a tabacco riscaldato che porta il nome di iQOS è stato premiato con il GOOD DESIGN® Award per la tecnologia sofisticata e l’elegante design centrato sul cliente che lo contraddistinguono. Il dispositivo iQOS, progettato in collaborazione con i consulenti di Design Partners, riscalda il tabacco invece di portarlo a combustione, generando un vapore la cui composizione chimica è notevolmente diversa dal fumo di sigaretta. iQOS ha vinto la categoria per l’elettronica del prestigioso programma globale per l’eccellenza e l’innovazione nel design (Global Awards Program for Design Excellence and Design Innovation) conferito dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design nel mese di dicembre 2017.

Premio tra i più storici per le eccellenze del design internazionale, il GOOD DESIGN® Award è un riconoscimento che gratifica l’innovazione a livello di concetti grafici, di prodotto e industriali. I premi, a cadenza annuale dal 1950, sono conferiti dal Chicago Athenaeum e dall’European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies. iQOS, l’innovativo prodotto alternativo al fumo di PMI, è il risultato di più di un decennio di ricerche e sviluppo. Si basa su un’elettronica sofisticata per creare un vapore contenente nicotina riscaldando il tabacco a una temperatura di molto inferiore a quella di combustione. Una linguetta riscaldante unica nel suo genere, contenente oro e platino, e un sofisticato firmware garantiscono che il tabacco sia riscaldato e non bruciato e, di conseguenza, che il vapore emesso da iQOS contenga livelli decisamente inferiori di sostanze chimiche dannose rispetto al fumo di sigaretta. iQOS è caratterizzato da una linea leggera e sottile con finiture di alta qualità e una forma caratteristica che migliora l’esperienza sensoriale e rituale.

Bertrand Bonvin, Vicepresidente Senior di PMI per iQOS Design and User Experience ha commentato come il premio sia un riconoscimento alla dedizione di PMI nel fornire a milioni di uomini e donne che fumano un’alternativa migliore alle sigarette.

“È un onore essere ritenuti una delle industrie leader per l’innovazione,” ha dichiarato. “Quando abbiamo creato iQOS, miravamo a offrire un’esperienza intuitiva e appagante agli uomini e alle donne che fumano e che sono alla ricerca di un’alternativa migliore rispetto alle sigarette. Circa 5 milioni di loro hanno già abbandonato le sigarette per passare a iQOS. Essere premiati per la prima volta con il GOOD DESIGN® Award è una conquista di grande rilievo nel nostro viaggio verso un futuro senza fumo”.

L’ambizione dichiarata da PMI è di riuscire a convincere le persone, che altrimenti continuerebbero a fumare, a passare il prima possibile a soluzioni alternative diverse dal fumo e scientificamente valide. Dal 2008, PMI ha investito più di 4,5 miliardi di dollari nella ricerca scientifica, nello sviluppo commerciale e dei prodotti e nella capacità produttiva per iQOS e per altri prodotti alternativi al fumo.