Ambiente, Piemonte: 1.2 milioni per l’ecosistema fluviale e lacuale

La Regione Piemonte ha destinato 1,2 milioni di euro al bando rivolto agli enti pubblici per interventi a favore dell’ecosistema fluviale e lacuale piemontese e pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale regionale.

L’obiettivo, secondo l’assessore regionale all’AmbienteAlberto Valmaggia, “e’ il mantenimento o il recupero del buono stato delle acque superficiali e sotterranee in conformita’ con il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e con il Piano di Tutela delle acque, in via di revisione”.

Gli enti beneficiari del bando sono Comuni, in forma singola o associata, Province, Citta’ metropolitana di Torino, Enti gestori delle aree naturali protette e aree della Rete Natura 2000. Ciascuno puo’ presentare, anche in forma associata, fino a due domande di finanziamento per interventi che riqualificano i fiumi e i laghi e le aree circostanti. Il limite massimo finanziabile e’ fissato a 125mila euro per progetto e per beneficiario. Le domande devono essere presentate, in modalita’ elettronica, entro le 12 del 15 giugno 2018.