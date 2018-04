Piogge torrenziali in Somalia: danni per oltre 420mila persone

Oltre 427.000 persone hanno subito danni a causa delle piogge torrenziali che hanno investito la Somalia: le Nazioni Unite hanno reso noto che circa 175.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa dell’esondazione di fiumi.

Nel mese di aprile le precipitazioni sono cadute in quantità superiore alla media in ampie zone del Paese. Non sono al momento previsti miglioramenti delle condizioni meteo.