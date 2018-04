Ponte del 1° Maggio all’estero? Facile e conveniente in treno

Il prossimo ponte del 1° Maggio si prospetta abbastanza lungo per organizzare una fuga lontano dalla routine lavorativa. Trainline, piattaforma leader indipendente in Europa per l’acquisto di biglietti ferroviari e di pullman di 170 compagnie in 36 paesi, ha selezionato alcune mete oltre confine comodamente raggiungibili in treno. Per evitare lunghi e stressanti viaggi in auto su strade con cui non si ha familiarità, questa è la scelta migliore. Occorre solo prenotare, preparare la valigia e recarsi al binario.

Sulla scia della crescita di turisti durante le vacanze di Pasqua (+2,4% rispetto lo scorso anno), anche il ponte del 1° Maggio si preannuncia l’occasione ideale per cambiare aria e visitare qualche interessante città extra confine nonostante il poco tempo a disposizione che un ponte consente. Ecco allora qui di seguito una selezione con proposte di viaggio dalle principali stazioni del Nord Italia.

Nizza (Francia)

Città multiculturale e dinamica, con uno dei lungomari più belli d’Europa, Nizza è una delle mete ideali per passare qualche giorno lontano dall’ufficio. La città vecchia che si estende a vista d’occhio, con i suoi stretti vicoli e i suoi mercati (come quello dei fiori in Corso Saleya), e la Promenade des Anglais (il lungomare di 7 chilometri) sono lo sfondo di una ricca selezione di musei d’arte e boutique. Un mix di antichità, storia e mare tutto da scoprire.

Con partenza da Milano da €90 a/r, raggiungibile in meno di 5 ore, senza cambi

da €90 a/r, raggiungibile in meno di 5 ore, senza cambi Con partenza da Genova da €70 a/r, raggiungibile in poco più di 3 ore, senza cambi

da €70 a/r, raggiungibile in poco più di 3 ore, senza cambi Con partenza da Torino da €68,90 a/r, raggiungibile in meno di 5 ore e mezza, con un cambio

Zurigo (Svizzera)

La città più grande della Svizzera è un piccolo gioiello da cartolina. Da anni in testa ai ranking come città più vivibile d’Europa per la mancanza di auto nel centro abitato (ma più di 350 chilometri di pista ciclabile), Zurigo ospita monumenti, chiese e oltre 50 musei. Da non sottovalutare, inoltre, l’atmosfera creata dalla bellezza dell’architettura elvetica e dai paesaggi mozzafiato delle Alpi – un mix perfetto per una serie di scatti incredibili.

Con partenza da Milano da €122 a/r, raggiungibile in 3 ore e mezza, senza cambi

da €122 a/r, raggiungibile in 3 ore e mezza, senza cambi Con partenza da Como da €111 a/r, raggiungibile in meno di 3 ore, senza cambi

Ginevra (Svizzera)

Al confine tra Svizzera e Francia, sulle rive del Lago Lemano, Ginevra è la più grande città della Svizzera francofona. L’atmosfera internazionale si sposa con il paesaggio alpino che circonda la città, offrendo una grande selezione di attività per tutti i gusti. Oltre ai giardini, i musei e gli orologi più antichi al mondo, Ginevra è casa di molti atelier di lusso.

Con partenza da Milano da €170 a/r. raggiungibile in 4 ore e mezza, senza cambi

da €170 a/r. raggiungibile in 4 ore e mezza, senza cambi Con partenza da Torino da €180,40 a/r, raggiungibile in circa 6 ore, con un cambio

Innsbruck (Austria)

Città capoluogo del Tirolo austriaco e capitale dello sport e della cultura, Innsbruck è una meta perfetta durante tutto l’anno. Il centro storico presenta alcuni interessantissimi lasciti architettonici, come il magnifico “Tettuccio d’oro”, il cenotafio di Massimiliano d’Asburgo, la residenza estiva della famiglia imperiale (in cui è conservata la stanza della principessa Sissi) e la sfarzosa Maria-Theresien-Straße. Se il tempo lo permette, non lasciatevi scappare la possibilità di conquistare qualche vetta a piedi o in mountain bike.

Con partenza da Trento da €63,60 a/r, raggiungibile in 2 ore e mezza, senza cambi

da €63,60 a/r, raggiungibile in 2 ore e mezza, senza cambi Con partenza da Verona da €53,90 a/r, raggiungibile in 3 ore e mezza, senza cambi

da €53,90 a/r, raggiungibile in 3 ore e mezza, senza cambi Con partenza da Venezia da €63,90 a/r, raggiungibile in meno di 5 ore, senza cambi

Monaco di Baviera (Germania)

Cittadina con grande fama, giustamente attribuita. Come un paese delle fiabe, Monaco è storia, paesaggi e birra – anche lontani dal famoso Oktoberfest. Passato e presente si uniscono armoniosamente, come si può notare dai diversissimi Neues Rathaus (Nuovo municipio) e Altes Rathaus (Vecchio municipio), entrambi affacciati sulla Marienplatz. Inoltre, degni di nota sono anche il Palazzo Reale, la Cattedrale di Nostra Signora e il giardino Inglese di Monaco (“Englischer Garten”).

Partenza da Verona da €89,80 a/r, raggiungibile in 5 ore e mezza, senza cambi

da €89,80 a/r, raggiungibile in 5 ore e mezza, senza cambi Partenza da Venezia da €139,80 a/r, raggiungibile in 6 ore e mezza, senza cambi

da €139,80 a/r, raggiungibile in 6 ore e mezza, senza cambi Partenza da Udine da €119,60 a/r, raggiungibile in meno di 9 ore, con un cambio

Vienna (Austria)

La capitale austriaca è una città ospitale e accogliente, tutta da scoprire. Il centro storico è uno dei più belli d’Europa, dichiarato patrimonio culturale dell’umanità dall’UNESCO. Da non perdere: il Palazzo Imperiale (“Hofburg Palace”), la Galleria d’Arte Austriaca al castello del Belvedere e il Castello di Schönbrunn. E per una Vienna inaspettata, non può mancare il quartiere Landstrasse, con le case asimmetriche e colorate di Frederick Hundertwasser.