Ponti di primavera: città d’arte e mare le mete più gettonate 

Città d’arte e località marittime sono le mete scelte per le prossime festività e Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli le destinazioni più gettonate. Chi sceglierà di soggiornare in una struttura alberghiera lo farà preferendo, nella maggior parte dei casi, il segmento di lusso. Emerge da un’indagine su un campione di aziende associate dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi.

Benché si registri ancora una flessione delle prenotazioni rispetto alle medesime festivita’ del 2017, soprattutto della componente straniera, il dato e’ migliorato rispetto alle performance della Pasqua appena trascorsa. Nel periodo esaminato, gli ospiti italiani superano sensibilmente la clientela internazionale e proprio in relazione al dato domestico, per oltre il 40% degli intervistati, si registra un aumento medio del 2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Avevamo fissato come banco di prova – dichiara Giorgio Palmucci, presidente di Confindustria Alberghi – il 25 aprile e il 1 maggio per confermare o sfatare quanto emerso ad inizio di aprile. Iniziamo solo ora a registrare qualche segnale di recupero rispetto all’inizio dell’anno e il calendario di queste feste e’ propizio, ma, a causa delle condizioni meteo poco favorevoli e temperature ben al disotto della media, la bella stagione ha tardato a produrre i primi frutti. I ponti di primavera sono il segnale che qualcosa si sta muovendo nella giusta direzione, ma siamo solo all’inizio di un periodo che dovra’ vederci sempre piu’ protagonisti dell’accoglienza in Italia”.