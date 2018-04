“Porte aperte sul mare”: a Punta Campanella Open days del Centro Visite Interattivo

“Porte aperte sul mare”. Al via la prima edizione nell’area Marina Protetta Punta Campanella con l’apertura straordinaria e gratuita del nuovissimo centro visite interattivo. Sabato 7 e domenica 8 aprile l’open days della struttura, realizzata nel complesso seicentesco denominato “Il Gesu”, nel cuore di Massa Lubrense. Da oggi, sul sito www.puntacampanella.org o inviando una mail a info@puntacampanella.org sarà possibile prenotarsi per visitare il Centro. Una struttura inaugurata due mesi fa in occasione del ventennale dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Si tratta di un centro interattivo, pensato e realizzato per fa immergere il visitatore nel mare di Punta Campanella anche senza mettere i piedi in acqua. Si compone di quattro ampie sale. La prima è destinata all”accoglienza e al front-office. Nella seconda sala si entra nel vivo della struttura, nel mondo sottomarino, grazie a telecamere subacquee. La terza sala è caratterizzata dalla presenza di numerosi monitor che proiettano in time lapse una giornata di 24 ore nella Baia di Ieranto. Nella quarta sala ci sono i diorami con la ricostruzione di ambienti naturali tridimensionali, rocce, plastici naturalistici e modelli di riproduzione di flora e fauna. Inoltre è presente un acquario e una sorta di mongolfiera, nella quale, all’interno di un cono buio, si può assistere alla visione di un video che fa vivere un’esperienza unica: quella di essere sdraiati su un fondale e guardare e sentire cosa accade lungo la colonna d’acqua. Un documentario 3D con occhialini e pannelli esplicativi completano il tutto. Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.