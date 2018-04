Previsioni Meteo Lombardia: 1° Maggio con nuvole e pioggia

“Flusso in quota da sud, associato ad una struttura depressionaria atlantica che nel corso dei prossimi giorni si porterà sul Mediterraneo, dove andrà a formare un minimo chiuso. Fino a domani pomeriggio – rende noto l’Arpa Lombardia nel suo consueto bollettino – nuvolosità irregolare a ridosso dei rilievi, maggior soleggiamento in pianura. Quindi attese giornate per lo più piovose fin verso la fine settimana, in particolare le giornate di mercoledì e giovedì.”

Domani fino al primo mattino nuvolosità irregolare. Quindi nuvolosità in aumento fino a nuvoloso o molto nuvoloso dal pomeriggio.

Precipitazioni: dalle ore centrali deboli sparse a partire da pavese, tendenti a deboli diffuse dalla sera. Limite neve oltre 1800 metri circa.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 9 e 14°C, massime tra 20 e 23°C.

Zero termico: intorno a 2300 metri.

Venti: in pianura deboli dai quadranti orientali; in montagna dai quadranti meridionali e orientali.