Prezzi benzina, diesel e gpl: stop agli aumenti

Sulla rete carburanti nazionale non si segnalano oggi interventi sui prezzi raccomandati delle compagnie. Sul territorio, prezzi praticati in salita. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dell’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,581 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,581 a 1,603 euro/litro (no-logo a 1,554). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,450 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,449 a 1,468 euro/litro (no-logo a 1,426). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,706 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,679 a 1,777 euro/litro (no-logo a 1,596), mentre per il diesel la media è a 1,579 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,559 a 1,648 euro/litro (no-logo a 1,467). Il Gpl, infine, va da 0,628 a 0,650 euro/litro (no-logo a 0,622).