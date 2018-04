Prezzi carburanti: rialzi su benzina e diesel

Movimenti al rialzo sulla rete carburanti nazionale: Esso, Q8 e Tamoil ritoccano all’insù di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Sul territorio prezzi praticati senza scosse. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,561 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,559 a 1,580 euro/litro (no-logo a 1,541). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,429 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,428 a 1,441 euro/litro (no-logo a 1,410). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,691 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,657 a 1,766 euro/litro (no-logo a 1,582), mentre per il diesel la media è a 1,563 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,534 a 1,635 euro/litro (no-logo a 1,452). Il Gpl, infine, va da 0,630 a 0,649 euro/litro (no-logo a 0,623).