Primo a subire secondo trapianto di faccia: ‘ora sto bene’

Quattro mesi dopo l’ultima operazione, che l’ha portato a essere la prima persona al mondo a ricevere due trapianti facciali, il francese Jerome Hamon mostra il suo nuovo terzo volto e afferma di sentirsi bene, in un’intervista alla Bbc. Dopo il rigetto del primo trapianto, cui si era sottoposto nel 2010 in seguito a un tumore, per la prima volta al mondo gli era stato restituito un secondo viso a gennaio.

L’operazione e’ stata effettuata all’ospedale Georges Pompidou dall’equipe del professor Laurent Lantieri, pioniere del trapianto di faccia. “Oggi mi sento molto bene – afferma il paziente, ribattezzato dalla stampa francese ‘l’uomo dai tre volti’ – anche se a momenti sono esausto. Accettai immediatamente il primo trapianto, l’ho considerato subito la mia faccia. Stavolta e’ lo stesso”.