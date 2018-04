Quanto conviene una casa a basso impatto ambientale? Ecco i consigli utili

La casa perfetta? Senza dubbio è quella ecologica ed energeticamente efficiente. Ma da dove si comincia, per rendere la propria abitazione intelligente? Quali sono le reali potenzialità della riqualificazione energetica di un edificio? E su quali interventi vale la pena investire, per il bene non solo dell’ambiente ma anche del portafogli? Il Bonus Casa 2018: conosciamo tutti i vantaggi?

Per tutti coloro che progettano di ristrutturare casa, le risposte sono a Klimahouse Toscana, edizione itinerante di Klimahouse che dal 13 al 15 aprile torna a Firenze per proporre tutto il meglio dell’edilizia che rispetta l’ambiente. Ormai consolidato punto di riferimento per gli addetti ai lavori del settore edilizio, la manifestazione si rivolge anche a famiglie e privati, offrendo loro la possibilità di ricevere gratuitamente una consulenza qualificata su uno scenario in costante evoluzione come quello dell’edilizia sostenibile. Un’ottima occasione per chiunque desideri intraprendere un percorso migliorativo della propria abitazione e aumentarne così la qualità e il valore immobiliare, riducendone al contempo l’impatto ambientale. L’Area Consulenze CasaClima è accessibile per l’intera durata della manifestazione, dando ai visitatori l’opportunità di un confronto diretto con i consulenti CasaClima, pronti a mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio know-how con preziosi consigli. Per tutti e tre i giorni i Consulenti CasaClima saranno inoltre protagonisti di diversi Miniforum, brevi incontri in programma mirati a illustrare, attraverso esempi concreti, tutti i segreti di un edificio ben costruito.

Un focus su progetti già certificati CasaClima e su altri potenzialmente certificabili, così da mostrarne i diversi possibili sviluppi, ma anche un incontro dedicato alle detrazioni fiscali e a come ottenerle.