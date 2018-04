TV, Rai Storia: “Italia: viaggio nella bellezza”, abitare in epoca romana e l’urbanizzazione della penisola

Roma, l’urbe per eccellenza, che ha dato alle città italiane una forma sopravvissuta fino ai giorni nostri: la racconta con “Abitare in epoca romana”, in onda lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai Storia per “Italia: viaggio nella bellezza”. Mentre il cuore della Repubblica e poi dell’Impero cresce in modo non perfettamente regolare, come risultato di un lungo processo di urbanizzazione, le colonie di Roma – fondate a seguito dell’espansione militare – nascono con un’organizzazione urbanistica molto razionale, che affonda le sue radici nel mondo ellenistico. “Abitare in epoca romana” offre un itinerario da nord a sud nelle antiche città romane del nostro Paese: colonie di nuova fondazione, città trasformate, centri romanizzati, l’urbanizzazione dei territori rurali più interni e le strade che tagliano e uniscono la penisola.