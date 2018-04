TV, RAI5: a “C’era una volta una casa” il Lazio e le sue eterne meraviglie

Potere e religione nella Roma dei Papi. Lo storico dell’arte Costantino D’Orazio guida i telespettatori all’interno di Palazzo Colonna a Roma, per mostrare alcuni capolavori e svelarne in “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 30 aprile alle 22.40 su Rai 5. A seguire, le immagini della campagna viterbese, dove ha sede Villa Rossi Danielli, con le sue ricche collezioni e il suo incantevole parco. Ultima tappa nel paese di Vignanello, dominato dall’austero e magnificente Castello Ruspoli: guida d’eccezione tra le stanze ricche di storia e leggenda, Donna Claudia Ruspoli.