Ricerca, l’astronauta Malerba: In Italia “il bicchiere è mezzo pieno”

“Quest’anno celebriamo i 30 anni dell’Agenzia spaziale italiana e in termini generali per quanto riguarda la ricerca scientifica il bicchiere e’ mezzo pieno. L’Italia oggi sa che per continuare a crescere e mantenere la sua posizione tra i Paesi piu’ industrializzati deve investire di piu’ in ricerca e sviluppo perche’ le produzioni tradizionali sono sotto scacco dei Paesi emergenti, dell’Est Europa“: lo ha dichiarato il primo astronauta italiano, Franco Malerba, a margine di un workshop dell’università di Pisa. “Per quanto riguardo lo spazio, siamo il terzo Paese europeo. Il programma dell’Agenzia spaziale italiana e’ di tutto rispetto, certo non possiamo permetterci di fare da soli un grande satellite, ma di solito l’Italia e’ quella che fa tornare i conti tra Francia e germani che sono i Paesi piu’ forti in questo campo“.