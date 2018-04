Rimodellamento corporeo, epilazione laser e trattamento delle ulcere: Deka presenta le maggiori novità del mercato

Un’eccellenza italiana, riconosciuta a livello internazionale, amplia e affina ancor di più la propria offerta e si rende protagonista di importanti novità nel campo dei trattamenti corpo e della consolidata esperienza dei laser medicali. Si tratta di Deka (con il noto brand Renaissance), azienda fiorentina che ha presentato oggi, alla propria rete vendita internazionale, una serie di tecnologie all’avanguardia che spaziano dai trattamenti per la cellulite, la riduzione del grasso corporeo e del rilassamento cutaneo, all’epilazione laser, fino al trattamento di ulcere, al fotoringiovanimento della pelle e all’ormai consolidata e riconosciuta terapia “MonnaLisa Touch”. L’occasione è stata il Deka Distributor Meeting di Montecarlo, appuntamento che si è svolto al Fairmont Hotel nel Principato di Monaco, dove Deka ha organizzato, con la propria rete vendita internazionale, un incontro per presentare le proprie novità. All’evento, al quale hanno partecipato rappresentanti di 40 paesi di tutto il mondo, era presente, come madrina, anche la campionessa mondiale di salto in lungo, Fiona May, la quale ha fatto da testimonial ad un particolare strumento, di nuova generazione, per l’epilazione e per i trattamenti vascolari.

Tra le principali novità annunciate c’è ONDA, un sistema rivoluzionario, unico al mondo, per rimuovere il grasso e trattare la cellulite ed il rilassamento cutaneo, attraverso l’utilizzo delle “CoolwavesTM”, particolari microonde che vanno ad agire in modo mirato e sicuro sui tre tipi di target prima elencati. Nel campo dell’epilazione laser medicale, invece, è stata presentata la tecnologia “Motus AY”, che consente di rendere il trattamento indolore e adatto ad ogni tipo di pelle, anche quelle più scure. Partendo dal suo “predecessore” “Motus AX” si è aggiunta, alla sorgente alessandrite, una sorgente Nd:YAG per ampliare l’efficacia e la gamma di trattamenti. Motus AY è più efficace e praticamente indolore, potendo agire anche su pazienti con pelle scura, grazie ad una serie di soluzioni tecnologiche (puntale in zaffiro, sistema di erogazione dell’energia e di raffreddamento) che rendono il trattamento sicuro ed efficace. A testimoniare l’efficacia di questo trattamento è intervenuta sul palco del meeting di Montecarlo, la quattro volte campionessa mondiale Fiona May (che vanta anche due argenti olimpici), che lo ha provato a Firenze, rimanendone piacevolmente sorpresa.

L’offerta DEKA di laser medicali, presentata al Distributor Meeting di Montecarlo, si completa poi con la gamma dei sistemi laser a CO 2. Questi dispositivi, sono molto versatili, hanno applicazioni che spaziano dalla dermatologia e medicina estetica (trattamento delle cicatrici acneiche, cheratosi seborroiche ed altri inestetismi), alla chirurgia, con assoluta precisione. In ambito chirurgico, ci sono stati risultati sorprendenti nel trattamento denominato “wound healing”, una particolare applicazione per trattare ulcere cutanee e quelle relative alla patologia del cosiddetto piede diabetico, i problemi venosi della gamba e le deiscenze. Sempre con tecnologia laser CO 2 troviamo “Monnalisa Touch”, per i trattamenti legati all’atrofia vaginale al basso tratto genitale femminile ed, infine, il nuovo Smartxide Punto, sistema laser a radiofrequenza per trattamenti dermatologici di fotoringiovanimento e piccola chirurgia dermatologica.

“Sono particolarmente soddisfatto per il risultato di questo meeting, che è preparatorio ad introdurre sul mercato, da parte della nostra rete vendita internazionale, importanti novità tecnologiche, frutto della ricerca del nostro Gruppo ed, in particolar modo, di Deka. – afferma l’Ing. Paolo Salvadeo, Direttore Generale del Gruppo El.En. e AD di Deka – Alcune nuove tecnologie rappresentano un’assoluta novità e sono destinate a rivoluzionare in modo dirompente gli equilibri del mercato dell’estetica e le tecniche anti invecchiamento, temi del congresso mondiale AMWC che si tiene, in questi giorni, nel Principato di Monaco, presso il Grimaldi Forum. Abbiamo scelto Fiona come nostra testimonial in quanto, oltre ad essere simpaticissima, condivide i nostri stessi valori di correttezza, competizione leale ed attenzione al sociale”.