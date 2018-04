Roma, arte e storia: aperture straordinarie a “L’Ara com’era”

Per fine aprile, oltre alla consueta apertura del venerdì e del sabato sera, l’Ara Pacis propone aperture straordinarie alla visita immersiva e multisensoriale L’Ara com’era: oltre ad avere previsto mercoledì 25 aprile, le aperture sono in programma anche anche giovedì 26 aprile, domenica 29 aprile e lunedì 30 aprile dalle 20.15 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30).

In un racconto che unisce storia e tecnologia, L’Ara com’era è il primo intervento sistematico di valorizzazione in realtà aumentata e virtuale del patrimonio culturale di Roma Capitale. Lanciato nel 2016, il racconto sull’Ara Pacis e sulle origini di Roma è stato ulteriormente potenziato agli inizi del 2017 con due nuovi punti d’interesse in Realtà Virtuale: la combinazione di riprese cinematografiche dal vivo, ricostruzioni in 3D e computer grafica arricchisce dunque la narrazione e crea un impatto emozionale più profondo con il pubblico.

Immersi in un ambiente a 360°, i visitatori possono ammirare l’Ara Pacis con i suoi colori originali: una “magia” resa possibile da uno studio sperimentale realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nel corso di oltre un decennio che ha portato a una ricostruzione ipotetica ma con la massima approssimazione consentita.

INFO

Roma, Museo dell’Ara Pacis

Lungotevere in Augusta (angolo via Tomacelli)

Apertura al pubblico: ogni venerdì e sabato; giorni di apertura straordinaria: mercoledì 25 aprile, giovedì 26 aprile, domenica 29 aprile e lunedì 30 aprile dalle 20.15 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 22.30)

Info: 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)

www.arapacis.it; #ARAcomera

L’ingresso è organizzato in piccoli gruppi contingentati

I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni

Durata circa 45 minuti

Disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco

Biglietti Intero € 12; ridotto € 10