Euroflora 2018: Roma Capitale e il mistero dell'”Hortus inconclusus”

Sarà un’installazione tutta da scoprire a Euroflora 2018, dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi e Musei di Nervi, quella dedicata a Roma Capitale (D38) dell’ “orto inconcluso” (Hortus inconclusus), ispirato alla figura dell’erudito gesuita Athanasius Kircher, eminente rappresentante dell’enciclopedismo seicentesco.

Kircher pensava si potessero progettare giardini in cui alberi e piante, che visti da un punto determinato, prendessero la forma di animali e sembrassero dipinti in un quadro; anche le città avrebbero potuto essere costruite in modo da apparire figure animate. Perfino le montagne e le rocce potevano essere trasformate in creature viventi.

I giardini con i loro alberi ed i loro fiori disposti secondo disegni regolari, dove la natura veniva imbrigliata in una rete di prospettive calcolate con cura per offrire naturalmente a queste fantasie e a questi artifici un buon campo di applicazione. Sarà il visitatore di Euroflora che ammirando lo spazio di Roma Capitale dovrà capire quale immagine è stata nascosta dai progettisti.

Le piante utilizzate nell’”Hortus inconclusus” di Nervi saranno le bordure di agerato, le begonia semperflorens, il bosso (buxus sempervirens), le surfinie e le tagete.