Roma, sabato la Formula E: ecco le 4 aree della “green zone”

Per garantire la sicurezza in vista della Formula E, che si disputerà sabato nel quartiere Eur di Roma, è stata prevista una “green zone“, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso.

Ecco le strade che delimiteranno la “green zone”: via della Tecnica – viale Umberto Tupini – viale Romolo Murri – via di Val Fiorita – via del Pattinaggio – via dell’Atletica – rampa di via del Tintoretto – via delle Tre Fontane – via dell’Artigianato – via dell’Arte – via della Musica – via della Scultura – via Rembrandt – via dell’Architettura – largo Edmondo Bernacca – via del Poggio Laurentino – via dell’Arte – via dell’Aeronautica – via delle Montagne Rocciose – viale Africa – via del Caucaso – viale dell’Umanesimo – piazza Nervi – largo del Ciclismo – via del Ciclismo – via della Tecnica.

Dalle 20.30 del 12 alle 5.30 del 16 aprile è previsto il divieto di circolazione nell’area del circuito e la chiusura di via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico. Nella prima mattinata di venerdì verranno chiusi, in ambo i sensi di marcia, gli svincoli del G.R.A. da e per via Cristoforo Colombo. Messaggi informativi verranno diffusi sui pannelli del G.R.A. e su pannelli mobili installati sulla via Pontina nei pressi della Capitale.