“Run Smile Live Hand”: il progetto dell’Associazione “La Mano del Bambino” alla Milano Marathon 2018

Promuovere attività formative e informative per trasmettere un messaggio preciso: la tempestiva cura e riabilitazione delle lesioni (400 casi ogni 100.000 abitanti) e malformazioni (1 bimbo su 1.500 nati) a carico delle mani nei bambini può favorire il recupero integrale dell’arto. Sono gli obiettivi del progetto “Run Smile Live Hand” con cui l’Associazione “La Mano del Bambino”, nata nel 2008 per colmare una lacuna importante su queste condizioni, partecipa per il quinto anno consecutivo alla EA7 Emporio Armani Milano Marathon, prevista per domenica 8 aprile.

Il grande evento sportivo, che ogni anno trasforma il capoluogo lombardo in un lungo percorso podistico per runners professionisti e amatoriali, grazie al charity program dal motto “Corri, dona, vinci” nel 2017 ha visto presenti quasi 100 Onlus, con una raccolta fondi complessiva di 1 milione e mezzo di euro.

A correre come testimonial sotto il logo “La Mano del Bambino” sarà, anche per l’edizione 2018, il noto maratoneta italiano Luca Zanardini. «Sono fiero di occuparmi nuovamente della partecipazione dell’Associazione all’EA7 Emporio Armani Milano Marathon. Correremo insieme e visto il grande successo dell’edizione 2017, con più di 100 runners che indossavano l’ormai mitica maglia blu, abbiamo deciso di replicarlo grazie a molte iniziative stimolanti pensate appositamente per i nostri ospiti. Quest’anno, inoltre, la nostra maglia avrà una novità che ci distinguerà e ci farà sentire ancora più uniti nel nome della “MANO”. Non mi rimane che inviare a tutti i corridori i miei migliori auguri per questa edizione della Marathon e che vinca il migliore!» – ha affermato l’atleta che per la prima volta parteciperà all’intera maratona; dopo aver corso quella di New York, ora tocca a Milano.

Quest’anno parteciperanno in favore de “La Mano del Bambino” 30 team di staffetta e 12 maratoneti per un totale di 132 runners. Tra questi, per il secondo anno, anche il noto runner Michele Evangelisti con altri amici maratoneti e il gruppo di triatleti 0TRI1 Triathlon Team Como.

«È un onore avere di nuovo al mio fianco Luca Zanardini, Michele Evangelisti e lo 0TRI1 Triathlon Team Como, atleti di fama nazionale, ma soprattutto tanti amici, ogni anno sempre di più, che credono nella nostra mission – commenta Elisabetta Palleroni, responsabile dell’Associazione -. Tutti gli iscritti, attraverso il sito “Rete del Dono”, hanno devoluto la cifra che ritenevano più opportuna. Grazie alla loro generosità, offriremo assistenza alle famiglie che si trovano a Milano per curare i propri figli, dando loro supporto e accoglienza e aiutandoli a conoscere altri che stanno affrontando lo stesso problema. Saremo al fianco anche di coloro che, da lontano, richiedono informazioni o aiuto sulle malformazioni congenite della mano nei più piccoli».

Condizioni di diversa gravità e natura: dai casi in cui mancano alcune dita a quelli in cui sono del tutto assenti, fino alle eccedenze di tessuto e alle situazioni in cui la mano, anche se normale, non funziona correttamente. Con oltre 600 procedure chirurgiche e 20mila piccoli pazienti visitati ogni anno, il reparto di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica, Università di Milano, diretto dal professor Giorgio Pajardi, è oggi un punto di riferimento in Italia per le famiglie con bimbi affetti da malformazioni congenite della mano.

«L’iter terapeutico prevede spesso uno o più interventi che permettono di restituire al piccolo una mano utile, ciascuno di essi associato a uno strutturato trattamento riabilitativo – afferma il professor Pajardi -. L’atto chirurgico, pur fondamentale in termini anatomici e ricostruttivi, è soltanto una tappa del lungo cammino terapeutico. La fisioterapia, sotto la guida di un terapista della mano pediatrico, è fondamentale per insegnare al bambino l’utilizzo della “nuova” mano. L’impegno richiesto alle famiglie è, quindi, importante in termini di tempo, dovendosi trattenere lontano da casa per l’intervento e l’indispensabile fase riabilitativa spesso prolungata. Elementi che incidono in modo significativo sugli equilibri degli stessi genitori».

Venerdì 6 aprile, presso il Centro Congressi “Le Stelline”, saranno consegnati ufficialmente i pettorali e le magliette con i loghi della EA7 Emporio Armani Milano Marathon. All’evento sarà presente Federica Napoli del gruppo musicale “Il Pagante” che ha voluto conoscere la realtà del reparto di Chirurgia della Mano dell’Ospedale San Giuseppe decidendo di sostenere il progetto “Run Smile Live Hand”. Grazie alla carica e l’energia che la contraddistinguono saprà coinvolgere tutti i ragazzi più giovani presenti.

Il giorno della gara, infine, alcuni volontari presso un gazebo ai Giardini Indro Montanelli saranno impegnati in attività d’informazione e sensibilizzazione rivolte al pubblico. I runners che avranno ottenuto le migliori performance riceveranno – come ogni anno – un premio a sorpresa, come simbolo di gratitudine per l’impegno verso l’Associazione. «Ringrazio, come di consueto, tutti coloro che hanno deciso di far parte del nostro gruppo, a partire dall’equipe del reparto di Chirurgia e Riabilitazione della Mano dell’Ospedale San Giuseppe, ma anche realtà come Faro Media S.r.l., ValoreBF, Irene’s Crew, GPM Insurance Broker e A cena con Srl» – conclude Palleroni.