Sacchetti bio, Ministero della Salute: si possono portare da casa

Una circolare del ministero della Salute diffusa oggi, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo scorso, ha chiarito che i clienti dei supermercati possono portare da casa i sacchetti bio per l’ortofrutta e non sono obbligati ad acquistare quelli forniti dal negozio.

I sacchetti portati da casa devono comunque essere “idonei a contenere alimenti quali frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore“, si spiega nella circolare. “L’utilizzo e la circolazione delle borse in questione, in quanto beni autonomamente commerciabili, non possono essere sottratte alla logica del mercato e, dunque, è da ritenere coerente con lo strumento scelto dal legislatore, la possibilità per i consumatori di utilizzare sacchetti dagli stessi reperiti al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati ad essere utilizzati. Deve, pertanto, ammettersi la possibilità di utilizzare, in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale, contenitori alternativi alle buste in plastica“. “Laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato nell’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa, può utilizzare sacchetti autonomamente reperiti solo se comunque idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alle caratteristiche di legge“. E “alla luce del parere del Consiglio di Stato” deve trattarsi di “sacchetti monouso (quindi, non riutilizzabili), nuovi (quindi, non utilizzati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e aventi le caratteristiche ‘ambientali’“, previste dalle legge che ha introdotto l’obbligo delle bio shopper a pagamento per l’ortofrutta.

“Ciascun esercizio commerciale sarà dunque tenuto alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei predetti sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dall’esercizio commerciale stesso, siao essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore“, potendo “vietare” i “sacchetti non conformi alle caratteristiche sopra riportate“. Il ministero della Salute vede inoltre “possibili criticità connesse alla diversità di peso dei ‘contenitori alternativi’” rispetto ai sacchetti dei supermercati. Le bilance delle casse, si legge nella circolare, “sono tarate in modo da sottrarre dal peso di frutta e verdura la tara del sacchetto messo a disposizione del cliente (4-6 grammi circa). L’uso dei ‘contenitori alternativi’ acquistati al di fuori degli esercizi commerciali impedirebbe il calcolo corretto della tara“.