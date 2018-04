Salone del Turismo Rurale al Castello di Padernello (BS): escursioni, trekking con gli asini, bicicletta, yoga, degustazioni e visite guidate

Ritrovare i ritmi lenti, a contatto con la terra e con la natura. Scoprire i territori meno noti, ma dal grande valore storico, paesaggistico e gastronomico. Il 6 maggio 2018, negli spazi del quattrocentesco Castello di Padernello, nella Bassa Bresciana, si svolge il Salone del Turismo Rurale – Eccellenze e Territori, un insieme di piccole esperienze e piccoli viaggi per vivere e conoscere le peculiarità dell’area di Brescia e Provincia. Si comincia alle 10.00 con la conferenza a cura di Brescia Tourism, sul futuro del turismo rurale, sulla capacità di fare sistema e coniugare le eccellenze locali con natura e tradizioni, facendone un’impresa di successo. Tra i relatori, Fausto Faggioli, che ha creato un’innovativa fattoria multifunzionale – che spazia dall’ospitalità al prodotto tipico, dalla fattoria didattica ecocompatibile ai progetti di marketing territoriale -, e Massimo Spigaroli, Chef e patron dell’Antica Corte Pallavicina della Bassa Parmense, produttore del culatello più richiesto al mondo. Per l’occasione, sarà presentata una nuova applicazione dedicata al percorso di cicloturismo che collega Brescia a Padernello. Durante la giornata, tante le attività a cui partecipare: camminate a piedi nella campagna, trekking con gli asini per grandi e piccoli, percorsi in bicicletta, yoga nella natura, degustazioni enogastronomiche guidate. Il 2018 è l’anno dedicato al cibo. Non mancheranno dunque piatti e prodotti tipici da conoscere ed assaporare, come lo spiedo di Serle De.Co., la polenta di Bedizzole, il vino, i formaggi degustati con la guida dell’ONAF. Nel pomeriggio si potrà visitare lo splendido Castello di Padernello, immergendosi nelle sue diverse epoche storiche, nelle sue perle d’arte e nelle sue affascinanti vicende. L’ingresso per i visitatori al Salone del Turismo Rurale è di 5 euro a persona, compresa la visita guidata al Castello. Le degustazioni guidate avranno un prezzo in più sul biglietto d’ingresso.