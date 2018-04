Salute: il 1° Maggio il giorno in cui “esplodono” le allergie

Il 1° Maggio sarà una giornata molto difficile per chi è allergico alle graminacee: moltissime persone, a seguito di scampagnate e giornate passate all’aperto, lamentano un’esplosione delle allergie. Alessandro Fiocchi, responsabile di Allergologia dell’Ospedale Bambino Gesù, consiglia di “portare un inalatore, un distanziatore e stare attenti al bollettino meteo e pollini”. Inutile “acquistare delle mascherine e neppure barricarsi in casa, perche’ i pollini che sono sottili passano attraverso gli infissi“. “Abbiamo avuto una stagione anomala ha piovuto e fatto freddo” e infatti solo negli ultimi 15 giorni si è registrata una ‘esplosione’ di alberi ed erbe in genere legate ai mesi di febbraio e marzo. Attenzione al Nord in particolare a betulla e nocciolo, al centro a cipresso e parietaria e al Sud a parietaria e olivo. Attenzione alle graminacee invece ovunque.