Salute: dieta e stili vita della coppia influenzano il rischio di future malattie dei figli

Secondo un’analisi pubblicata su “The Lancet“, l’alimentazione e lo stili di vita adottato dei futuri mamma e papà influenzano la salute del nascituro. “La salute della coppia, inclusi peso, metabolismo e dieta, può influenzare il rischio di future malattie croniche nei bambini. L’attuale attenzione data a fattori di rischio come fumo o alcol è importante ma è necessario anche preparare la coppia alla gravidanza sul fronte nutrizionale,”spiega Judith Stephenson della University College di Londra.

“E’ fondamentale aumentare la consapevolezza sull’importanza della salute preconcezionale e migliorarla“, prosegue l’esperta, considerando che, avendo studiato 509 donne in età riproduttiva, è stato rilevato che molte di loro non sono pronte alla gravidanza dal punto di vista nutrizionale e che il 96% non ha adeguati apporti di nutrienti importanti come ferro e folati.

Assieme alla dieta lo studio enumera anche le evidenze scientifiche relative a fumo, elevato consumo di caffeina, obesità, malnutrizione, potenzialmente causa di cambiamenti genetici, cellulari, metabolici e fisiologici durante lo sviluppo fetale, con conseguenze cardiovascolari, metaboliche, immunitarie, neurologiche per il nascituro.