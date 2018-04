Salute, il 40% degli italiani non va dall’oculista: nasce l’Osservatorio Vista

Ben 4 italiani su 10 non si reca regolarmente dall’oculista. Anzi, secondo gli ultimi dati della Commissione Difesa Vista, il 78 per cento della popolazione italiana ha difetti visivi e spesso non si sottopone a controlli adeguati, ma rimanda il check up della vista solo a quando si presentano i primi sintomi di qualcosa che non va. Ma a quel punto il danno e’ gia’ fatto mentre per evitare che la Salute degli occhi degeneri e si arrivi a patologie serie ed invalidanti, sarebbe importante fare prevenzione.

Proprio per sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di prendersi cura della propria vista in tutte le fasi della vita nasce Osvi, l’Osservatorio per la Salute della VIsta. Si tratta di una piattaforma internet (www.osvi.it) in cui gli utenti potranno trovare informazioni qualificate, news aggiornate da tutto il mondo, video-interviste agli specialisti ma anche ricerche e sondaggi sulla popolazione.

L’Osservatorio promuovera’ di volta in volta iniziative culturali e istituzionali come convegni e corsi per medici e giornalisti sul tema della prevenzione e la protezione della Salute della vista nei diversi contesti. L’Osvi, che nasce come una costola dell’Agenzia Nazionale per la Prevenzione (ANP) , si avvale di un comitato scientifico ed e’ stato realizzato dall’agenzia di comunicazione Mason&Partners con il contributo non condizionato di Visufarma.