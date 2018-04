Salute, torna il ‘mese del cuore’: iniziative di prevenzione in 7 città 

Torna dal 12 aprile l’appuntamento con il Mese del Cuore, l’iniziativa di prevenzione promossa da Danacol in collaborazione con il Policlinico Gemelli di Roma, da quest’anno su tutto il territorio nazionale. Nella prima fase, da aprile a maggio, hanno spiegato gli orgaizzatori, sono coinvolte le citta’ di Milano, Roma, Napoli e Messina, mentre successivamente l’iniziativa tocchera’ Ancona, Ferrara e Firenze.

Dal 3 aprile all’11 maggio le persone che desiderano prenotare il proprio appuntamento potranno telefonare al numero verde 800-08.77.80 attivo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Le visite si effettueranno a partire dal 12 aprile. Durante le visite di screening i medici eseguiranno la misurazione della pressione arteriosa, dei valori di glicemia e colesterolo, dell’indice di massa corporea, unitamente alla valutazione dello stile di vita, delle abitudini alimentari e di alcuni parametri di performance funzionale (come la forza muscolare).

Al termine della visita ai partecipanti verra’ rilasciata una scheda in cui saranno riportati i risultati delle valutazioni eseguite, corredati da consigli e raccomandazioni per un corretto stile di vita. “Siamo davvero lieti di questa collaborazione pluriennale – ha affermato Marco Elefanti, Direttore Amministrativo dell’Universita’ Cattolica e Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli -. Tale accordo bene esprime la terza missione dell’Universita’ che, accanto agli obiettivi connaturati al nostro Ateneo insieme al Policlinico Gemelli dell’alta formazione e della ricerca medica innovativa, persegue anche l’obiettivo di contribuire alla disseminazione della conoscenza alla popolazione in ambiti fondamentali come quelli della salute e delle life sciences”.