Salute, a Roma ‘Longevity run’: iniziativa di sport e prevenzione

”Longevity Run – prevenzione e stili di vita le due facce della longevità”: è l’iniziativa in programma il prossimo 19 aprile presso lo Stadio ”Nando Martellini” di Roma (Terme di Caracalla), finalizzata a sensibilizzare la popolazione italiana sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita al fine di garantirsi una vita longeva.

A presentare l’evento sarà la Fondazione policlinico Universitario A. Gemelli-Irccs lunedì nel corso di una conferenza stampa. Saranno previsti nel corso della Longevity Run, oltre ad attività sportive, anche check-up gratuiti a cura degli esperti del Policlinico A. Gemelli e momenti di approfondimento con l’indicazione di raccomandazioni per una alimentazione sana e corretta.

Interverranno alla conferenza stampa: Daniele Frongia, assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale; Angelo Diario, presidente della Commissione Capitolina Sport; Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli; Roberto Bernabei, Presidente Istituto nazionale riposo e cura anziani e presidente Italia Longeva; Francesco Landi, direttore Uoc Riabilitazione geriatrica del Policlinico A. Gemelli; Massimiliano Monteforte, fondatore progetto Purosangue e Race Director e Alice Betto, campionessa italiana di Triathlon. Modera l’evento Alessandro Cecchi Paone.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al patrocinio e alla collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Policlinico Universitario A.Gemelli, l’Innovative Medicines Initiative (Imi), Roma Capitale, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, l’Associazione Italia Longeva e la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. ”Ribadiamo con forza il ruolo fondamentale dello sport legato alla prevenzione e alla tutela della salute e ringraziamo la Fondazione policlinico universitario A. Gemelli – Irccs, e le altre realtà coinvolte, per l’organizzazione di iniziative dal carattere ludico-sportivo così importanti per sensibilizzare i cittadini sul ruolo fondamentale dei sani stili di vita in funzione della tutela e del mantenimento della propria salute”, dichiara l’assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia.