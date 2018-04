Tecnologia, Samsung Galaxy S9 e S9+: l’interesse post-lancio [INFOGRAFICA]

Samsung Galaxy Serie S: l’interesse durante l’anno di lancio

Fin dal suo lancio, avvenuto ormai nel lontano 2010, la serie S si è imposta come punto di riferimento per quanto riguarda i dispositivi premium, spiega Roberta Colombo della redazione di idealo. Con questi smartphone Samsung ha scelto di fare concorrenza diretta alla rivale Apple e ai suoi iPhone, proponendo telefoni equipaggiati con le ultime tecnologie del settore e caratterizzati da un’estetica raffinata ottenuta attraverso l’impiego di materiali pregiati. Al fine di ottenere una panoramica completa ed attendibile di come i diversi Samsung Galaxy siano stati accolti di volta in volta dal pubblico italiano, idealo ha raccolto e analizzato le intenzioni d’acquisto sul nostro portale durante l’anno di lancio per ogni modello a partire dal Samsung Galaxy S6.

Dai datiappare evidente come la famiglia di terminali pro sia diventata sempre più conosciuta ed apprezzata con il passare del tempo. Indici di gradimento particolarmente elevati si sono registrati a partire dal Samsung Galaxy S7 e la sua versione Edge, usciti nel 2016. In particolare il flagship di due anni fa si attesta tuttora come il modello più apprezzato dagli utenti di idealo tra quelli che vanno a comporre la serie S. A seguire troviamo l’ottimo S8, presentato l’anno scorso. Solo in terza posizione l’ultimo nato in casa Samsung, Galaxy S9. In questo caso è però da tenere in considerazione la recentissima comparsa sul mercato del nuovo smartphone, avvenuta appunto solo un mese fa. Si attestano su livelli più bassi gli indici di gradimento per le versioni Plus dei vari modelli: S9+ e S8+ si collocano rispettivamente in sesta e settima posizione, mentre S6 Edge+ chiude la classifica in nona posizione. Il fenomeno è facilmente spiegabile se si considerano i prezzi di vendita di queste varianti “extra-large”, decisamente più alti di quelli già elevati dei modelli base e quindi meno appetibili ai consumatori. Anche le grandi dimensioni dividono il pubblico: se alcuni amano avere a disposizione un’ampia superficie per la visualizzazione dei contenuti multimediali, molti altri trovano i i phablet troppo grandi ingombranti e poco ergonomici.

Attribuito uno score di 100 punti al modello Samsung Galaxy più cliccato, ecco la classifica completa per indice di gradimento:

S7 > 100,0 S8 > 91,4 S9 > 56,1 S7 Edge > 52,8 S6 > 41,8 S9+ > 37,4 S8+ > 28,7 S6 Edge > 24,7 S6 Edge+ > 10,0

Andamento dell’interesse giornaliero post lancio

Altrettanto meritevole di attenzione ed indicativo della presa esercitata da uno smartphone sul pubblico è la valutazione dell’interesse giornaliero nell’anno successivo al lancio. Osservando questa seconda classifica si può subito notare come il modello immediatamente precedente al flagship 2018 sia quello ancora capace di tenere banco tra i vari Galaxy S. Difatti Galaxy S8 e S8+ si presentano ora come soluzioni interessanti: nonostante sia trascorso circa un anno dall’uscita, si tratta pur sempre di top di gamma. L’alta qualità si combina ora a un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello di lancio, rendendo questi due smartphone particolarmente allettanti per una buona fetta di pubblico. Tutti gli altri prodotti analizzati hanno invece mostrato cali più o meno ingenti nell’anno successivo alla loro messa in commercio:

S8 > +100,9% S8+ > +87,6% S7 > -6,6% S7 Edge > -17,5% S6 > -40,4% S6 Edge > -63% S6 Edge+ > -67,9%



Fonti & Metodologia: