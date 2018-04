Sardegna: 36enne cade su barca, soccorso in mare

Un 36enne è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, attivato dalla centrale operativa del 118, in località Cala Mudaloru, sulla costa della Sardegna Nord Orientale, in Provincia di Nuoro. Durante le attività di carico e scarico delle attrezzature, l’uomo è caduto su un’imbarcazione, battendo la zona spinale: impossibilitato ad alzarsi ha allertato i soccorsi, giunti a bordo di un gommone. Il 36enne è stato trasportato via mare al porto di Cala Gonone e successivamente all’ospedale di Nuoro.