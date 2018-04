Sbocciano a Scandicci 200.000 tulipani di 70 varietà

Tante adesioni stamani a Scandicci, comune alle porte di Firenze, adesso patria di ben 200.000 tulipani. E’ stata infatti inaugurata l’area di quasi un ettaro nel centro del paese e nella quale sono presenti 200.000 tulipani grazie al progetto di arte ecologica Wander and pick – ideato e organizzato dall’associazione non profit Le tribù della terra, in collaborazione con il Comune di Scandicci e la Regione Toscana – realizzato nel parco del’ex Cnr. I visitatori potranno anche cogliere i tulipani versando un contributo finalizzato a coprire il costo del progetto.

Settanta le varietà di bulbi piantati a partire da gennaio su più file, in un terreno di 110 metri di lunghezza e 75 di larghezza.

Le strisce di fiori ai bordi dei campi servono per attrarre gli insetti utili che attaccano i parassiti più dannosi per le coltivazioni. Le strisce ecologiche, inoltre, aumentano la biodiversità dell’ambiente, evitano la diffusione di malattie ed il proliferare di parassiti e infestanti, minimizzano l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente.