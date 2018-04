Scie e telescopi: l’osservatorio La Silla di ESO in Cile [FOTO]

Quest’immagine inusuale mostra tre dei telescopi situati all’osservatorio La Silla di ESO in Cile – il telescopio MPG/ESO di 2,2 metri sulla sinistra, il telescopio di 3,6 metri dietro, e il telescopio danese di 1,54 metro sulla destra, che si profila minacciosamente sui suoi compagni in primo piano.

Naturalmente questa è una vista altamente distorta dei telescopi! Questa fotografia è stata ripresa dall’ambasciatore fotografo Petr Horálek di ESO per sottolineare non i telescopi stessi, ma la vista stupenda del cielo notturno sopra l’osservatorio, che è uno dei migliori al mondo. Questa è una ripresa a lunga esposizione per catturare il moto apparente delle stelle, mentre eseguono lentamente dei cerchi nel cielo. Nel tempo le stelle sembrano lasciare delle scie di luce – chiamate “star trails” in inglese – larghi cerchi dipinti sul cosmo oscuro (questo fenomeno è infatti causato dalla rotazione terrestre, non dal moto delle stelle stesse).

Le scie stellari mostrate qui sono centrate su un punto nel cielo conosciuto come il polo sud celeste, che si nasconde qui dietro la cupola del telescopio danese di 1,54 metro. Il polo celeste è un punto nel cielo allineato con l’asse di rotazione del nostro pianeta. Queste scie sono state catturate in un’immagine separata che è stata combinata dopo con l’immagine del telescopio, aggiungendo una sensazione girevole piuttosto sconcertante al risultato composto. Quest’immagine sottolinea anche la maestà della Via lattea mentre serpeggia attraverso il cielo, accompagnata dalle nubi di Magellano (le due macchie brillanti).