Scopri e fotografa il patrimonio geologico: un concorso per promuovere la valorizzazione dei paesaggi geologici di Lazio e Puglia

Un concorso che mira ad avvicinare i giovani all’arte fotografica e a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici delle regioni Lazio e Puglia: questo l’obiettivo del concorso “Scopri e fotografa il patrimonio geologico”, giunto alla seconda edizione nel Lazio e alla quarta edizione in Puglia.

Il concorso, organizzato dalla Società italiana di geologia ambientale (Sigea) e con il patrocinio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) – Ufficio Scolastico regionale per il Lazio e la Puglia, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e in collaborazione con la casa editrice Zanichelli, intende coinvolgere tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di entrambe le regioni per l’edizione 2018 del concorso fotografico.

Gli studenti potranno inviare i propri scatti (max 5 foto a partecipante), catturando alcuni aspetti della geologia e dei paesaggi geologici del Lazio e della Puglia, entro il 30 aprile utilizzando il sito web ufficiale dell’associazione. Le belle giornate di primavera e le escursioni scolastiche saranno l’occasione per gli studenti di fotografare i paesaggi geologici delle loro regioni. La Sigea individuerà le Giurie dei concorsi che selezioneranno 15 foto vincitrici per ognuna delle regioni e tra queste le tre foto più rappresentative del Lazio e della Puglia che saranno rese poi note nel corso della cerimonia di premiazione. Gli studenti, oltre all’attestato di partecipazione, riceveranno i libri offerti dalla casa editrice Zanichelli mentre gli autori delle tre foto più significative dello spirito del concorso riceveranno un buono spesa ciascuno di euro 100 (cento/00) offerto dalla Sigea.