Iniziato a Selinunte “1000 Beats, European Drum & Percussion Academy”

“Ben 72 ore di musica continua. E’ iniziato a Selinunte il “1000 Beats, European Drum & Percussion Academy” al quale parteciperanno 1000 musicisti, percussionisti di tutto il mondo. Il 30 saranno in 1000 da tutti i continenti a suonare e cantare dinanzi al Tempio di Hera. Avremo sia insegnanti che studenti da tutto il Pianeta. La Sicilia di nuovo come bacino culturale internazionale. Selinunte sarà la capitale mondiale delle percussioni. La mattina master – class con musicisti e professionisti di fama internazionale. Al pomeriggio i laboratori musicali e la sera i concerti” . Lo ha dichiarato Nino Errera, Direttore Artistico del Festival Mondiale delle percussioni, iniziato oggi al Parco Archeologico di Selinunte. “Avremo ad esempio l’indiano TrilokGurtu una leggenda delle percussioni etniche, ma anche Benny Greb uno dei batteristi più ricercati a livello mondiale, poi Simone Rubino,giovanissimo percussionista che ha già suonato in tutto il mondo – ha proseguito Errera – e che ha debuttato da solista con l’Orchestra Nazionale della Rai e con la Wienner Philharmoniker. A Selinunte anche il greco Thedor Milkov, un virtuoso marimbista che esegue sulla marimba un programma suonato al pianoforte ed al clavicembalo. Selinunte sarà meta del contest sull’innovazione, vera capitale dell’innovazione in campo musicale. Domani 29 Aprile avremo diversi solisti, batteristi e gruppi che si esibiranno dinanzi ad una giuria accademica internazionale. Si tratta dei più innovativi percussionisti e batteristi d’Europa. Il concerto chiamato PYPR INNOVATION LAB sarà un laboratorio sperimentale dove verranno messe in scena dal vivo le creazioni più originali nel campo del ritmo: composizioni, strumenti, improvvisazioni estemporanee eseguite e suonate da musicisti solisti o in ensemble”.

Questa sera toccherà ai PERCUERAMA Ensemble della Royal Danish Conservatory of Music di Copenaghen Royal Danish Conservatory of Music di Copenaghen. Ben 6 percussionisti, diretti dal maestro Gert Mortensen,eseguiranno davanti la magnificente scenografia del Tempio di Hera, PLEIADES,composizione scritta dal musicista ed architetto greco Iannis Xenakis. Il tutto con l’uso di ben 60 strumenti musicali.

Le melodie della marimba ai Templi

“Per gli amanti del ritmo: studenti e professori dei Conservatori, artisti di fama mondiale o anche semplici appassionati disposti a lasciarsi emozionare dal tamtam dei tamburi e dalle melodie della marimba si tratta di un evento molto atteso – ha proseguito Emanuel Patrigno – ed infatti trasformeremo il piccolo borgo di marinai di Selinunte in un “Villaggio Globale”, uno scambio interculturale tra i musicisti nella veste di turisti e la gente del posto, una grande cerimonia laica come già avveniva ai tempi dei greci che usavano accompagnare con strumenti percussivi i raduni religiosi sulla collina orientale dei templi. Il 28 al Tempio di Hera, poi il 29 ed il 30 al Baglio Florio per gli eventi che inizieranno già dalle ore 18, ma anche Jam sessions nei pub della borgata marinara sino a notte tarda. Dunque i musicisti che arriveranno da vari paesi africani, asiatici, del mondo occidentale, suoneranno nei pub della borgata marinara sino a notte tarda, ma saranno protagonisti di meravigliose esibizioni nel Parco Archeologico di Selinunte”.

Concerti ma anche lezioni e laboratori

“Da oggi e per ben tre giorni lezioni accademiche tenute dal percussionista indiano TrilokGurtu, cinque volte vincitore del Downbeat Critics Poll come miglior percussionista al mondo e candidato per i BBC World Music Awards, dal marimbista greco Thedor Milkov, dal batterista tedesco Benny Greb e dall’italiano Simone Rubino per il set percussion – ha continuato Partigno ma anche laboratori di perfezionamento in Body Percussion con Marzia Grazia Armaleo del Conservatorio di Messina ed in Rullante classico con Gert Mortensen della Royal Academy of Music di Copenmaghen. Poi tutte le sere, alle ore 18 i concerti aperti al pubblico in programma al Baglio Florio. Il 30 suoneranno insieme tutti i musicisti. Di notevole spessore è il Comitato Accademico. Tra i membri Bernhard Wulff del Conservatorio di Friburgo in Germania, lo stesso Mortensen e due direttori artistici siciliani quali Luca Bruno e Nino Errera”.

Un grande evento Patrocinato dal Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani e dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e dalla Royal Danish Conservatory of Music di Copenaghen

Il 30 Aprile – il Gran Concerto Finale – 1000 musicisti per il Canto della Pace tra popoli – tutti davanti al Tempio di Hera – sullo sfondo il mare – con immagini che faranno il giro del mondo.

Musiche inedite composte appositamente per il Gran Canto del 30 Aprile

Il 29 Aprile sarà la volta dei più innovativi percussionisti e batteristi di Europa che si esibiranno sul palco di 1000 Beats, il festival internazionale di musica contemporanea al Parco Archeologico di Selinunte. Il concerto chiamato PYPR INNOVATION LAB sarà un laboratorio sperimentale dove verranno messe in scena dal vivo le creazioni più originali nel campo del ritmo: composizioni, strumenti, improvvisazioni estemporanee eseguite e suonate da musicisti solisti o in ensemble.