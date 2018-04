TV, Rai5: “Shakespeare in Italy”, il drammaturgo e il suo rapporto col Bel Paese

Perché William Shakespeare ambientava le sue opere in Italia? L’interrogativo affascina da sempre appassionati e studiosi e la serie in due puntate “Shakespeare in Italy“, che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 21.15 su Rai5, prova a indagare questo rapporto profondo tra Shakespeare e l’Italia. Francesco da Mosto, presentatore di origine italiana, si sposta in varie località del Bel Paese legate in qualche modo all’opera del grande drammaturgo, da Venezia a Padova, da Verona a Messina. Un viaggio accompagnato dai versi delle opere ambientate o ispirate da questi luoghi, come “La Bisbetica Domata”, “Giulietta e Romeo”, “Molto Rumore per Nulla” e “Otello”. Da Mosto allude a un’ipotesi suggestiva e non del tutto irrealistica, quella che Shakespeare abbia effettivamente soggiornato in Italia, forse durante i suoi “anni perduti”, e in Sicilia si imbatterà in un’ipotesi ancora più temeraria, quella di uno Shakespeare siciliano.

Per il Bardo, il nostro paese era la patria del romanticismo, della bellezza, del mistero. Nel primo episodio, Da Mosto racconta le città italiane che hanno fatto da sfondo alle storie d’amore shakespeariane: Verona, la città di “Giulietta e Romeo”; Padova, dove è ambientata “La Bisbetica Domata”; Venezia, la città di Otello. E anche laddove c’è un tragico finale, il messaggio è che un sentimento puro può rendere migliore il nostro mondo.