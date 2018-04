Siena: famiglia con auto in panne vicino al fiume in piena, salvata

Una famiglia è stata tratta in salvo dai carabinieri in località Castelnuovo dell’Abate a Montalcino (Siena): l’auto ha subito un guasto vicino al fiume Orcia, a rischio esondazione. I tre, spiegano i carabinieri, si stavano recando in un agriturismo della zona ma seguendo le indicazioni del navigatore satellitare si erano impantanati su una strada sterrata.

La famiglia è stata rintracciata grazie alla localizzazione satellitare: i carabinieri sono riusciti a individuare l’auto e a trarre in salvo le tre persone. Con l’ausilio dei vigili del fuoco l’auto è stata riportata in strada in un’area sicura.