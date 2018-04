Siria, Save The Children: bambini intrappolati a Douma, aumenta la malnutrizione

Decine di migliaia di civili sono intrappolati a Douma, nella Ghouta orientale, il sobborgo a est di Damasco assediato dalle forze del regime di Bashar al-Assad dal 2013. “La popolazione civile è completamente abbandonata a se stessa. In particolare ci sono 3 milioni di bambini, da che sono nati in Siria, 7 anni fa, non hanno visto nient’altro che la guerra. Bambini che hanno davanti a loro un futuro opaco, tagliati fuori oggi dagli aiuti umanitari, malnutriti, senza scuola“, spiega all’Adnkronos Filippo Ungaro, portavoce di Save the Children. “A Douma la situazione è drammatica: c’è una grave carenza di cibo e di materiale medico. A mancare sono le principali forniture per gli interventi, farmaci, oltre che medici“. “E’ malnutrito un minorenne su 4 in tutta l’area della Ghouta orientale“. “L’unico aiuto che riusciamo a dare in queste ore è ‘a porta a porta’. I partner della nostra organizzazione raggiungono i civili in scantinati o rifugi“.