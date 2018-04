Smog Firenze: trend positivo, quest’anno solo un blocco del traffico per le polveri sottili

Un unico blocco del traffico e la conferma di un trend positivo in corso dal 2010 ad oggi. E’ questo – spiega in una nota il Comune di Firenze – il bilancio dell’andamento delle polveri fini, il cosiddetto Pm10, nel periodo critico autunno-inverno 2017/2018, scattato il 1° novembre e conclusosi il 31 marzo scorso. L’andamento delle rilevazioni giornaliere, effettuate da Arpat, ha reso necessario un unico provvedimento di blocco del traffico il 29 dicembre scorso rispetto alle tre del periodo precedente (novembre 2016-marzo 2017).

Allargando il quadro di riferimento allo scorso anno (1° gennaio – 31 dicembre), l’analisi degli indicatori della qualità della aria rilevati da Arpat nei punti della rete di monitoraggio regionale ha evidenziato, per l’agglomerato di Firenze, (che comprende i Comuni di: Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa) è stato rispettato in tutte le stazioni di rilevamento, il valore limite medio annuale di legge di 40 microgrammi per metro cubo.

Inoltre il valore limite annuale di legge di 35 superamenti della media giornaliera di 50 microgrammo per metro cubo è stato rispettato in tutte le tipologie di stazioni, analogamente a quanto è avvenuto dal 2014 in poi.

Dall’inizio di quest’anno, infine, la centralina di rilevamento di Signa ha registrato solo 11 sforamenti dall’inizio dell’anno, quella di Scandicci 4, e quella di Boboli 3 e quella di via Bassi 2.

«I dati rilevati – ha aggiunto l’assessore Bettini – dimostrano un andamento sostanzialmente positivo riguardo alle concentrazioni di Pm10 registrate nell’agglomerato di Firenze nel periodo critico autunno-inverno trascorso, che confermano il generale trend positivo in corso dal 2010 ad oggi».