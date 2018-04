Legambiente ha presentato oggi a Padova il rapporto sull’inquinamento atmosferico in Veneto: nel 2017 tutti i capoluoghi di provincia – salvo Belluno – si sono confermati fuorilegge con livelli di Pm10 alle stelle (Padova 102, Venezia 94, Vicenza 90, Treviso 83, Rovigo 80, Verona 73, Belluno 18).

Secondo l’associazione ambientalista la situazione è critica in tutta la Pianura Padana e in tutto il territorio veneto dove non si registra alcun accenno a miglioramenti.