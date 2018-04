Soggiorni all’insegna della natura, tra il bosco e il laghetto del Seehof Nature Retreat di Naz (BZ)

Gli occhi si emozionano davanti ai ritmi lenti dell’acqua del laghetto naturale di Flötscher Weiher. L’olfatto è pervaso dagli odori dei pini silvestri che avvolgono il lago e dei meleti. La mente si rilassa ai suoni degli uccelli e degli aironi che si posano sull’acqua. La primavera è da respirare con tutti i sensi al Seehof Nature retreat ****s di Naz (BZ), vicino Bressanone. Un ritiro nella natura riservato, fuori dal turismo di massa, dove sentire in ogni momento il contatto più autentico con la Valle Isarco e ricaricare le energie. Il legno, la pietra, l’acqua che dominano l’ambiente si fondono con le linee essenziali del design dell’hotel, attraverso le ampie vetrate. Gli stessi elementi, a cui si aggiungono il lino e il rame, si ritrovano nelle eleganti stanze, che si aprono al bosco e alla campagna. Sulla riva del laghetto, sul cui pontile al mattino si può fare colazione, si apre l’accesso diretto alla Spa, la zona wellness PrimaVera, con piscina infinity riscaldata esterna, sauna finlandese e biosauna panoramiche, e bagno turco. Dal 19 maggio al 24 giugno 2018, la vacanza è Balance, per ritrovare l’equilibrio e recuperare l’armonia del corpo e della mente, con tutti i sensi. Dal lunedì al sabato, si può partecipare a diverse attività, dalla ginnastica mattutina alla sauna con gettate di vapore nel pomeriggio: partire per un’escursione guidata sull’altopiano delle mele, o andare alla ricerca delle tracce dell’acqua, pedalare lungo i sentieri con le bici elettriche e poi partecipare ad un’esperienza di yoga con meditazione nel bosco, oppure scoprire l’energia dell’incenso con la fumigazione di fiori, erbe aromatiche, aghi e resina. Nella fitness room, inoltre, si può partecipare a corsi di aerobica, pilates e ginnastica, che nelle giornate calde si svolgono sul pontile del lago. Dal 24 marzo 2018, i prezzi in camera matrimoniale, con un soggiorno da 4 a 7 notti con il pacchetto Seehof Culinaria (pensione completa), sono a partire da 105 euro a persona al giorno, da 7 notti in poi da 95 euro. Ci sono vantaggiose riduzioni per i bambini.