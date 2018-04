Space Economy: la valutazione SpaceX raggiunge i 24 miliardi di dollari

Nel quadrimestre del 2018, l’imprenditoria spaziale ha fatto affari per circa 1 miliardo di dollari. Tra i protagonisti del settore spaziale privato, spicca in prima linea SpaceX. La società ha registrato un aumento del 50% dei lanci rispetto allo scorso anno, reso possibile grazie ai molteplici finanziamenti ricevuti. La Federal communication commission statunitense – spiega Global Science – ha approvato lo scorso novembre il lancio dei due satelliti – Microsatr-21 e Microsat-2b – che faranno da apripista per i 12mila che Musk ha intenzione di lanciare in orbita in futuro. Google e il fondo di investimento Usa Fidelity hanno finanziato SpaceX con 1 miliardo di dollari anche per sviluppare questa prospettiva. Tra gli investitori chiave della società figurano Draper Fisher Jurvetson, Founders Fund, Google ed Elon Musk stesso.

Secondo quanto riportano i media, SpaceX ha intenzione di aumentare ulteriormente il programma di lancio e per questo motivo è “alla ricerca” di 500 miliardi di dollari. La società avrebbe così archiviato i documenti in Delaware per emettere 3 milioni di azioni a 169 dollari ciascuna, per un totale di 507 milioni di dollari.

SpaceX risulta essere la terza società privata di maggior valore negli Usa – valore pari a 23,7 miliardi dollari. A precederla le società Uber (con 68 miliardi di dollari) e Airbnb (31 miliardi di dollari). Con sette lanci riusciti nel 2018, incluso il primo lancio del suo razzo Falcon Heavy – Space X non ha intenzione di fermare la sua corsa allo spazio. Il prossimo lancio della compagnia è attualmente previsto per il 16 aprile. Questo lancio metterà in orbita il nuovo telescopio spaziale della Nasa, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), progettato per rilevare pianeti in orbita attorno alle stelle più luminose vicino alla Terra.