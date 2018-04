L’ex parlamentare dell’Oklahoma ed ex pilota 42enne vorrebbe riportare l’uomo sulla Luna ed è favorevole a partnership con l’industria privata. Figura tra gli scettici in riferimento ai cambiamenti climatici.

Via libera del Senato alla nomina di Jim Bridenstine a capo della NASA , come indicato dal presidente Donald Trump .

Spazio: confermata la nomina del nuovo capo della NASA

Via libera del Senato alla nomina di Jim Bridenstine a capo della NASA, come indicato dal presidente Donald Trump. L’ex parlamentare dell’Oklahoma ed ex pilota 42enne vorrebbe riportare l’uomo sulla Luna ed è favorevole a partnership con l’industria privata. Figura tra gli scettici in riferimento ai cambiamenti climatici.

