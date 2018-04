Spazio & Tecnologia, l’astronauta Malerba: il futuro “è trasmettere dati a grandi velocità”

“Space Fibre è il futuro: in un satellite ci sono tanti sottosistemi e la capacita’ di accumulare tanti dati che devono dialogare tra loro e quindi c’e’ bisogno di scambiare queste informazioni in modo sempre piu’ efficace e questa tecnologia lo permette“, ha dichiarato il primo astronauta italiano Franco Malerba, a margine di un workshop sulle tecnologie spaziali promosso oggi dall’Università di Pisa. “Space Fibre consente lo scambio di dati ad altissima velocita’, in un primo tempo ancora su rame ma in un futuro prossimo anche su fibra ottica: stiamo parlando di una velocita’ di circa 10 gigabit al secondo, dieci volte superiore a quelle attuali.“.