In occasione della festa della Liberazione SNAV si libera dei prezzi con una nuova promozione, lo “ speciale 25 aprile ”. Dal 24 aprile, solo per 48 ore, chi acquista un viaggio per la Croazia o per le Isole Eolie, paga la sistemazione in poltrona solo 1€ di quota trasporto, (a cui vanno aggiunti i diritti e i supplementi), per viaggi effettuati entro il 30 giugno. Lo speciale è disponibile sul sito SNAV nel menu a tendina dedicato alle “Promozioni e Convenzioni”, oppure al call center, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 21, al numero 081.4285.555, ovvero presso le agenzie di viaggi convenzionate. Il codice sconto è “25APRILE”.

“Speciale 25 Aprile”: nuova promozione SNAV per chi viaggia per la Croazia o per le Isole Eolie

